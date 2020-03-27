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Korona virüs fenerbahçe de yayılıyor! 4 kişi de daha kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, Sağlık Bakanlığı'nden gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

27 Mart 2020 Cuma 15:44
Korona virüs fenerbahçe de yayılıyor! 4 kişi de daha kovid-19 testi pozitif çıktı

Korona virüs salgını spor camiasına da zor günler yaşatıyor.Fenerbahçe kulübü son dakika yaptığı açıklamada Fenerbahçe Beko Basketbol takımda test yapılan 12 kişiden 4 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

İşte kulübün yapmış olduğu açıklama

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcu, teknik kadro ve idari ekibinde yapılan kontroller sonucunda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkikler yapılmış, alınan numuneler Sağlık Bakanlığımıza iletilmiştir.
 
Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde  1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür. Daha önce yaptığımız bilgilendirmede belirtildiği üzere, bir idari çalışanımız dışında, hiçbir oyuncumuzda ya da çalışanımızda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir.
 
Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir.  Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise, yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibariyle negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir.

 
Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmamaktadır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü 

Son Güncelleme: 27.03.2020 15:55
Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsFenerbahçe BasketFenerbahçe Beko Basketbol Takımı
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