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Korona virüsünden Galatasaray bir darbe daha! Başkan yardımcı Yusuf Günay'da korona virüsüne yakalandı

Korona virüs vakaları takımlarda sıklıkla görülmeye devam ediyor.Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından şimdi de başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın da korona virüsü testi pozitif çıktı.

27 Mart 2020 Cuma 16:15
Korona virüsünden Galatasaray bir darbe daha! Başkan yardımcı Yusuf Günay'da korona virüsüne yakalandı

Yusuf Günay da kişisel hesabından yaptığı paylaşımda,

"COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da şu şekilde:

"Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz."

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GalatasarayKorona Virüs VakalarıYusuf GünayBaşkan Yardımcısı
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