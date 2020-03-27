Korona virüsünden Galatasaray bir darbe daha! Başkan yardımcı Yusuf Günay'da korona virüsüne yakalandı

Yusuf Günay da kişisel hesabından yaptığı paylaşımda,

"COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. — Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) March 27, 2020

Diğer yandan Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da şu şekilde:

"Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz."