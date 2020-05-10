Koronavirüs krizi nedeniyle iflasın eşiğinde dev futbol kulübü

Avrupa ve Dünya futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alan Portekiz ekibi Porto koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşıyor. Portekiz basınından duyurulan haberlerde, son yıllarda artan borçları nedeni ile Porto'nun koronavirüsün de futbol ekonomisini ciddi şekilde olumsuz etkilemesinden dolayı kulüp ekonomik olarak çıkmaza girdi.

Ekonomik olarak ciddi sıkıntıda olan Porto'nun 30 Haziran'a kadar 100 milyon euroluk bir bütçe oluşturaması gerekiyor bütçeyi oluşturamaması durumunda UEFA tarafından yaptırıma uğrayacağı da haberlerde yer aldı.

Porto ekonomik sıkıntıdan kurtulabilmek için takımdaki bütün futbolcuları satış listesine koyma kararı verdi. Portekiz ekibinin ciddi bir bonservis geliri beklediği futbolcuların başında da Alex Telles yer alıyor.

28 Şampiyonluğu mevcut

Portekiz'de 28 kez şampiyonluk zaferi yaşayan Porto, Avrupa'da da ikişer kez Şampiyonlar Ligi (Şampiyon Kulüpler Kupası), UEFA Kupası (Avrupa Ligi) ve Kulüpler Dünya Kupası kazanmayı başardı.