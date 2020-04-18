Koronavirüs nedeniyle ManU'yu bekleyen büyük tehlike ne?

salgınından sebebi ile kulüpler ekonomik olarak zor günler geçiriyor. İngiliz basınında yer alan haberde Premier Lig ekiplerinden, olası durumda sezonun geri kalanını taraftarsız olarak oynanırsagelirlerinden ciddi bir kayıp yaşayacak.

Manchester United'ın kalan müsabakalarda maç günü toplam kazancının yaklaşık 21 milyon sterlin olacağı söyleniyor. Ayrıca İngiliz takımının, salgın nedeni ile oluşan kötü ekonomik durumda bile futbolcularının maaşlarından kesinti istemeyeceği de aktarıldı.

