Manchester United'ın kalan müsabakalarda maç günü toplam kazancının yaklaşık 21 milyon sterlin olacağı söyleniyor. Ayrıca İngiliz takımının, salgın nedeni ile oluşan kötü ekonomik durumda bile futbolcularının maaşlarından kesinti istemeyeceği de aktarıldı.
Koronavirüs nedeniyle ManU'yu bekleyen büyük tehlike ne?
Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, ligde kalan karşılaşmalarını seyircisiz oynanması halinde, maç günü gelirlerinde 21 milyon sterlin kayıp yaşamış olacak.
18 Nisan 2020 Cumartesi 20:57
Manchester United'ın kalan müsabakalarda maç günü toplam kazancının yaklaşık 21 milyon sterlin olacağı söyleniyor. Ayrıca İngiliz takımının, salgın nedeni ile oluşan kötü ekonomik durumda bile futbolcularının maaşlarından kesinti istemeyeceği de aktarıldı.