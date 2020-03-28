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Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber hastanede tedavi altına alındı

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Rüştü Reçber koronavirüse testleri pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Reçber'in koronavirüse yakalandığı haberini eşi Işıl Reçber açıkladı.

28 Mart 2020 Cumartesi 23:41
Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber hastanede tedavi altına alındı

Türk futbolunun unutulmaz kalecisi milli oyuncu Rüştü Reçber, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan başarılı kaleci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber hastaneye tedavi altına alındı

Rüştü Reçber'in koronavirüsü haberini ise eşiIşıl Reçber sosyal medya hesabından duyurdu. Işıl Reçber Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu iadelere yer verdi;

"Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin .
Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır.
Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli..." 


 

Son Güncelleme: 28.03.2020 23:42
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPozitifRüştü Reçbenışıl Reçber
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