Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs testinden geçen Fenerbahçe'de bir futbolcunun sonucu pozitif çıktı
Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
25 Mart 2020 Çarşamba 16:28
Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.