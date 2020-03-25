Koronavirüs testinden geçen Fenerbahçe'de bir futbolcunun sonucu pozitif çıktı

Spor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyke yönetim olarakyapılması kararı alındığını duyurmuştu. Kulüpten gelen son dakika açıkalamsına gçre ise yapılan testler sonucunda 1 futbolcu ve 1 sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgusuna rastlandığını açıkladı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

