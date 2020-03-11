Koronavirüsü lig durumunu etkiledi mi? Maçlara seyirci alınacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında bir açıklama yaparak lig durumu ve maçların ertelenenip ertelenmeyeceği hakkında merak edilenleri yanıtladı. Bakan Kasapoğlu, tüm dünyada koronavirüsüne karşı alınan önlemler sürecine bizimde dahil olduğumuza dikkat çekerek gerekli önlem ve tedbirlerin alındığını belirtti.

Uluslararası organizasyonların da aralarında olduğu Kasapoğlu, 80'den fazla organizasyonun ertelendiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, futbolda liglerin ertelenmesi veya maçları seyircisiz oynanması konusunun gündemde olmadığını söyledi.

Gençlik faaliyetlerinin, yurt dışı seyahatlerinin, yurt dışından gelen gençlerimizin kamplarla ilgili çalışmalarının ve bu çalışmalarla ilgili olarak mart ve nisan ayındaki çalışmaların ertelendiği bilgisini veren Spor Bakanı Kasapoğlu, "Maçların seyircisiz oynanması Özellikle gençlik kamplarımızdaki uluslararası çalışmalarımızı da ertelemiş durumdayız. Liglerin ertelenmesi ya da maçların seyircisiz oynanması gündemimizde yok." diye konuştu.

Özellikle Spor Bakanlığına bağlı olan faaliyet alanını, gençler ve sporcuları ilgilendiren konularda bilgilendirmek istediğini kaydeden Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı hem gençlik çalışmaları hem sportif çalışmalar olmak üzere kapsamlı bir faaliyet alanımız var. Bakanlığımızın yurtlarında 700 bine yakın öğrencimizi misafir ediyoruz. Özellikle yurtlarımızdaki arkadaşlarımızın bu virüsle ilgili korunması, önleyici tedbirler noktasında yurt müdürlerimizle yönetici arkadaşlarımıza hem önleyici tedbirler hem bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada odaların, yurtların temiz tutulması, dezenfekte edilmesi ve temizlik noktasında öğrencilerimizin bilgilendirilmesi söz konusu."