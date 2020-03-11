betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 15°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101968
ALTIN
328.794
DOLAR
6.1631
STERLİN
7.9782
EURO
6.9788

Koronavirüsü lig durumunu etkiledi mi? Maçlara seyirci alınacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de ortaya çıkan koronavirüsü vakası sonucunda futbol severlerin merakla beklediği lig durumu ve maçlar hakkındaki soruları yanıtladı; "Erteleme durumu gündemimizde yok."

11 Mart 2020 Çarşamba 12:42
Koronavirüsü lig durumunu etkiledi mi? Maçlara seyirci alınacak mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında bir açıklama yaparak lig durumu ve maçların ertelenenip ertelenmeyeceği hakkında merak edilenleri yanıtladı. Bakan Kasapoğlu, tüm dünyada koronavirüsüne karşı alınan önlemler sürecine bizimde dahil olduğumuza dikkat çekerek gerekli önlem ve tedbirlerin alındığını belirtti.

Uluslararası organizasyonların da aralarında olduğu Kasapoğlu, 80'den fazla organizasyonun ertelendiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, futbolda liglerin ertelenmesi veya maçları seyircisiz oynanması konusunun gündemde olmadığını söyledi.

Gençlik faaliyetlerinin, yurt dışı seyahatlerinin, yurt dışından gelen gençlerimizin kamplarla ilgili çalışmalarının ve bu çalışmalarla ilgili olarak mart ve nisan ayındaki çalışmaların ertelendiği bilgisini veren Spor Bakanı Kasapoğlu, "Maçların seyircisiz oynanması Özellikle gençlik kamplarımızdaki uluslararası çalışmalarımızı da ertelemiş durumdayız. Liglerin ertelenmesi ya da maçların seyircisiz oynanması gündemimizde yok." diye konuştu.

Özellikle Spor Bakanlığına bağlı olan faaliyet alanını, gençler ve sporcuları ilgilendiren konularda bilgilendirmek istediğini kaydeden Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı hem gençlik çalışmaları hem sportif çalışmalar olmak üzere kapsamlı bir faaliyet alanımız var. Bakanlığımızın yurtlarında 700 bine yakın öğrencimizi misafir ediyoruz. Özellikle yurtlarımızdaki arkadaşlarımızın bu virüsle ilgili korunması, önleyici tedbirler noktasında yurt müdürlerimizle yönetici arkadaşlarımıza hem önleyici tedbirler hem bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada odaların, yurtların temiz tutulması, dezenfekte edilmesi ve temizlik noktasında öğrencilerimizin bilgilendirilmesi söz konusu."

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüLig DurumuMaç Erteleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de taktikler Emre, motivasyon Volkan
Fenerbahçe'de taktikler Emre, motivasyon Volkan
Fenerbahçe'de rota Lucescu ve Oğuz Çetin
Fenerbahçe'de rota Lucescu ve Oğuz Çetin
Sergen Yalçın '' Guardiola'ymış, Klopp'muş farketmez''
Sergen Yalçın '' Guardiola'ymış, Klopp'muş farketmez''
Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü Zeki Murat Göle hakkında bilgiler
Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü Zeki Murat Göle hakkında bilgiler
Milli takımın maçlarına korona-virüs engeli!
Milli takımın maçlarına korona-virüs engeli!
Adem Büyük sakat, Lines tribüne
Adem Büyük sakat, Lines tribüne

Popüler Haberler

Fakirlik belgesi nedir? Kimler fakirlik belgesi alabilir? Fakirlik belgesi şartları ve başvuru adresi
Korona Virüsü sebebiyle okullar tatil olacak mı?
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? İstanbul Fatih Küçükkapı Lisesi nerede, hangi semtte?
Alkollü araç kullanmanın cezası nedir? Alkollü araç kullanma trafik cezası ne kadardır, kaç paradır? Alkollü araç promil sınırı ve para cezası
2020 Belgesiz, izinsiz, ruhsatsız, avlanma belgesi ve izni olmadan, usulsüz kaçak avlanma cezaları nelerdir, ne kadardır, kaç paradır?
Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için geçerlidir? Kış lastiği ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadardır?
Doya Doya Moda Ferdanur nerede? 11 Mart Doya Doya Moda Ferdanur Başaran neden diskalifiye edildi, neden yok?
Öğretmen dizisi Rüya Örnek kimdir? Gerçek adı nedir? Doğa Özüm hakkında bilgiler
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? Öğretmen dizisinin çekildiği okul nerede?
Öğretmen dizisi hangi okulda lisede çekiliyor? Küçükkapı Lisesi hangi semttedir?
İşçi, işveren için iş kazası bildirmeme cezası ne kadardır? İş kazası bildirim süresi kaç gündür? İş kazasını sgk'ya zamanında bildirmemenin cezası
Fındık fiyatları ne kadar? 9 Mart 2020 Pazartesi Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Kredi notu öğrenme için ücretli ve ücretsiz sorgulama yöntemleri
Hizmetçiler dizisi oyuncu kadrosu kim kimdir? Oyuncu isimleri
Devlete borcum var mı? Devlet borcu sorgulama
2020 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile bir evin maliyeti ne kadar?
Hakan Muhafız 4. Sezon yayınlanacak mı? Hakan Muhafız 4. Sezon ne zaman yayınlanır?
Ankara Sivas arası yüksek hızlı tren ne zaman hizmete açılacak?
Oda Tv neden açılmıyor, nasıl giriş yapabilirim? Neden kapandı?
Survivor 2020 4.hafta 10 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları
Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye ediliyor, yarışmacı Ferdanur ne yaptı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.