Kostas Sloukas:' Obradovic yoksa bende yokum'

'nun Yunan yıldızının, 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Yunanistan'da Ta Nae gazetesine vermiş olduğu röportajda ''Transfer olacağım hakkında çıkan haberleri bende görüyorum, Olympikos ya da Panathinaikos'a dönmek gibi bir fikrim şuan yok 1 yıl daha FEnerbahçe ile kontratım var. Şaun içinde bulunduğumuz durum sebebi ile farklı düşüncelerim var ancak kontratım olması sebebi ile şuan sadece bu duruma konsantreyim. Eğer söylentilerde olduğu gibitakımdan ayrılırsa o zaman benimde gelecek planlarım değişebilir.'' dedi

Ara verilen EuroLeague sezonu hakkında da konuşan Sloukas, “Avrupa’nın dört bir yanında salgın kritik şekilde ilerledi ve büyük tehlikeler taşıdığı için maçların tekrar oynanmaya başlamasını çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Şartlar ne olursa olsun EuroLeague sezonunun iptal olması gerektiğine inanıyorum” diyerek sözlerini bitirdi.