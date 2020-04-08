Ara verilen EuroLeague sezonu hakkında da konuşan Sloukas, “Avrupa’nın dört bir yanında salgın kritik şekilde ilerledi ve büyük tehlikeler taşıdığı için maçların tekrar oynanmaya başlamasını çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Şartlar ne olursa olsun EuroLeague sezonunun iptal olması gerektiğine inanıyorum” diyerek sözlerini bitirdi.
Kostas Sloukas:' Obradovic yoksa bende yokum'
Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Kostas Sloukas, takımdaki geleceği ve transferi hakkında, koç Obradovic'e bağlı dedi
08 Nisan 2020 Çarşamba 16:04