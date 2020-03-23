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Kovid-19 testi pozitif çıkan Fatih Terime destek paylaşımları

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından sosyal medya üzeriden destek paylaşımları gelmeye başladı.

23 Mart 2020 Pazartesi 22:14
Kovid-19 testi pozitif çıkan Fatih Terime destek paylaşımları

Fatih Terim'in Korona virüsüne yakandığını açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden destek paylaşımları gelmeye başladı

"Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 23.03.2020 22:47
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