Kovid-19 testi pozitif çıkan Fatih Terime destek paylaşımları

Fatih Terim'in Korona virüsüne yakandığını açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden destek paylaşımları gelmeye başladı

"Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." ifadeleri yer aldı.