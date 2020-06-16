Kupa maçı sonrası gergin anlar!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçta kazanan takım Trabzonspor oldu ve adını Türkiye Kupası finaline yazdırdı. Maç sonrasında sahada gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ile Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak arasında tartışma çıktı.

Altay Bayındır ile arasında tansiyon yükseldi. Altay Bayındır, Abdulkadir Parmak’a “Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz” diyerek çıkış yaptı. Olayın büyümemesi için Fenerbahçe teknik heyeti Altay’ı soyunma odasına götürdü.