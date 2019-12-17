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Kütahya'da futbol kursu büyük bir ilgi gördü

Türkiye'de spor faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Birçok ilde çeşitli branşlarda spor kursları açılmaya devam ederken Kütahya'da açılan futbol kursu büyük bir ilgi gördü denildi.

17 Aralık 2019 Salı 18:05
Kütahya'da futbol kursu büyük bir ilgi gördü

 

Türkiye'de sporla yaşam bilincinin arttırılması ve çeşitli spor branşlarından başarılı isimlerin çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. İl ve ilçelerde açılan kurslar da bu noktada birçok çocuk ve gencin spor dallarına yönelmesinde faydalı oluyor. Bu noktada dikkat çeken adreslerden birisi de Kütahya'nın Emet ilçesi oldu. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı futbol kursları halk tarafından yoğun ilgi gördü.

Müdürlük Rekor Olarak Tanımladı

Kütahya'ya bağlı Emet ilçesinde açılan futbol kursları, ilçe halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı'nın basına aktardığı bilgilere göre, ilçedeki kurslarda 70 kursiyer ile çalışmalar devam ediyor. Bu sayıyı bir rekor olarak nitelendiren Avcı, her mevsim antrenör rehberliğinde çalışmaların devam ettiğini aktardı. Kaymakamlığın bu projeye olan katkısının da altını çizen Avcı, İlçe Kaymakmı Hasan Çiçek'e teşekkürlerini bildirdi.

 

 

Son Güncelleme: 17.12.2019 18:05
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