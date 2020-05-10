La Liga koronavirüs alarmı veriyor 5 futbolcu daha..

La Liga yönetimi tarafınfan yapılan açıklamada, sonuçları pozitif olan oyuncuların durumunun takip edeceklerini, sonrasında tekrar yapılacak testlerde üst üste 2 kez negatif çıkması halinde futbolcuların idmanlara geri dönebilecekleri açıklandı.Test sonuçları pozitif olan 5 futbolcunun isimleri ise açıklanmadı.

Daha önceden Real Sociedad'dan Alex Remiro ve Atletico Madrid'den Renan Lodi'nin korona virüse yakalandığı açıklanmıştı.Açıklanan protokol gereği bu hafta içinde antrenman yapmaya başlayan takımlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabilecekler. Antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilirken, futbolcuların antrenman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları isteniyor.





Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 00:30