La Liga'nın 30. haftasında Getafe ile Eibar karşı karşıya geliyor. Peki Getafe-Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Koronavirüs dolayı bir süreliğine ertelenen La Liga heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. La Liga'nın 30. haftasında Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Getafe ile Eibar kozlarını paylaşacak. Getafe geçen hafta Espanyol'a mağlup olmuştu. Bu hafta Eibar karşısında mutlak 3 puan parolasıyla mücadele edecek. Futbolseverler Getafe-Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtını arıyor.
Getafe-Eibar karşılaşması Spor Smart ekranlarında saat 20:30'da yayınlanacak.
Son Güncelleme: 20.06.2020 23:15