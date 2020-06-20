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La Liga'nın 30. haftasında Getafe ile Eibar karşı karşıya geliyor. Peki Getafe-Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Koronavirüs dolayı bir süreliğine ertelenen La Liga heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. La Liga'nın 30. haftasında Getafe ile Eibar kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Getafe-Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtını arıyor.

20 Haziran 2020 Cumartesi 23:15
La Liga'nın 30. haftasında Getafe ile Eibar karşı karşıya geliyor. Peki Getafe-Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
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Koronavirüs dolayı bir süreliğine ertelenen La Liga heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. La Liga'nın 30. haftasında Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Getafe ile Eibar kozlarını paylaşacak. Getafe geçen hafta Espanyol'a mağlup olmuştu. Bu hafta Eibar karşısında mutlak 3 puan parolasıyla mücadele edecek. Futbolseverler Getafe-Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtını arıyor.


5. sıradaki Getafe 47 puana sahipken, 16. sıradaki Eibar ise 28 puanda yer alıyor. Getafe Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek için bu maçtan kesin 3 puanla ayrılmak istiyor. Geçen hafta da Espanyol'a yenildikleri için bu hafta mutlak galibiyet almak istiyorlar. Eibar ise oynadığı son 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Getafe-Eibar karşılaşması Spor Smart ekranlarında saat 20:30'da yayınlanacak.


Son Güncelleme: 20.06.2020 23:15
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