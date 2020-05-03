Lampard ''Salgında önce sağlıkcıları sonra futbolcuları düşünmeliyiz''

Koronavirüsü salgını sonrası tüm Dünya'da olduğu gibi İngiltere'de de Premier Lig’in ne zaman yeniden başlayacağı tartışılıyor. Kulüplerin, yayın gelirlerini kaybetmemek için sezonu tamamlama istekleri olsada, bilim insanları acele ile alınacak bir kararın koronavirüsünün futbolcu ve teknik ekibe bulaşma riskini arttıracağını söylüyor.

Yapılan tartışmalar ile ilgili BT Sport’a açıklamalarda bulunan Chelsea Teknik Direktörü Frank, ligler başlamadan önce tüm futbolcu ve teknik ekine Koronavirüsü testi yapılması gerekliliği ile ilgili

Liglerin yeniden başlaması halinde futbolcu sağlığının dikkat edilmesi gereken en önemli nokta olması gerektiğinin de altını çizen Lampard “Futbol temaslı bir spor. Taraftarla maç izlemeyi, bizler de antrenman yapmayı, futbol oynamayı özledik. Fakat futbolcuların sağlığını riske etmeden bunları nasıl doğru yapacağız?” ifadelerini kullandı.