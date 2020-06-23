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Leicester City-Brigton hangi kanalda

A milli futbolcu Çağatay Söyüncü'nün takımı Leicester City bu akşam evinde Brighton'u ağırlayacak. Mutlak 3 puan için sahaya çıkan Leicester City'nin maçının saat kaçta ve hangi kanalda olduğu ise merak edilmeye devam ediyor.

23 Haziran 2020 Salı 23:17
Leicester City-Brigton hangi kanalda
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İngiltere Preimier Lig’in 31. Haftasında Çağatay Söyüncü’nün takımı Leicester City sahasında Brighton’u ağırlayacak. Leicester Brighton’la oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazanırken milli futbolcu Çağatay Söyüncü’nün ilk 11’de başlaması bekleniyor.


İngiltere Premier Lig’in sürpriz takımlarından Leicester City ligde oynadığı son 2 maçı kaybetsede ligin 3. Konumunda. Leicester City Brighton maçı için mutlak 3 puan için sahaya çıkacağını açıkladı. Brigton ligde oynadığı son 11 maçın sadece 1’inde galip gelebilirken galibiyetini ise Arsenal’e karşı almayı başarmıştı.

Leicester City-Brigton maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Leicester City-Brighton maçı 23 Haziran 2020 tarihinde saat 20.00’da başlayacak ve S Sports kanalından naklen yayınlanacak.

Leicester City-Brighton ilk 11’leri

  • Leicester City: Schmeichel; Justin, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi, Mendy, Maddison, Gray; Vardy, Iheanacho
  • Brighton: Ryan; Lamptey, Webster, Dunk, Bun; Stephens, Bissouma, Mac Allister, Connolly, Mooy; Maupay

 


Son Güncelleme: 23.06.2020 23:17
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