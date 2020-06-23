Leicester City-Brigton hangi kanalda

İngiltere Preimier Lig’in 31. Haftasında Çağatay Söyüncü’nün takımı Leicester City sahasında Brighton’u ağırlayacak. Leicester Brighton’la oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazanırken milli futbolcu Çağatay Söyüncü’nün ilk 11’de başlaması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig’in sürpriz takımlarından Leicester City ligde oynadığı son 2 maçı kaybetsede ligin 3. Konumunda. Leicester City Brighton maçı için mutlak 3 puan için sahaya çıkacağını açıkladı. Brigton ligde oynadığı son 11 maçın sadece 1’inde galip gelebilirken galibiyetini ise Arsenal’e karşı almayı başarmıştı.

Leicester City-Brigton maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Leicester City-Brighton maçı 23 Haziran 2020 tarihinde saat 20.00’da başlayacak ve S Sports kanalından naklen yayınlanacak.

Leicester City-Brighton ilk 11’leri