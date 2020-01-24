Lemina ''Adeta yeniden doğdum''

Sezon Başında İngiltere premier lig'i takımlarından Southampton'dan kiralanan Mario Lemina performansı ile dikkat çekerken Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ve burada uzun yıllar oynamak istediğini iletti. bonservis bedelinin 16 milyon Euro olması sebebi ile yönetimi düşündüren transfer görüşmlerinde Galatasaray'ın 8 milyon Euro ile pazarlık yapacağı gelen haberler arasında.



Gabonlu futbolcu 17 resmi maça çıkarken gol atma ve asist yapma başarısına ulaşamasa da orta sahadaki performansı ile Fatih Terim'in gözdesi haline geldi.