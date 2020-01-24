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Lemina ''Adeta yeniden doğdum''

Gabonlu futbolcu Galatasaray yönetimi ile yaptığı toplantıda ''burada adeta yeniden doğdum sizden tek ricam var ne olur bonservisimi alın'' dediği öğrenildi.

24 Ocak 2020 Cuma 12:00
Lemina ''Adeta yeniden doğdum''

Sezon Başında İngiltere premier lig'i takımlarından Southampton'dan kiralanan Mario Lemina performansı ile dikkat çekerken Galatasaray'da çok  mutlu olduğunu ve burada uzun yıllar oynamak istediğini iletti. bonservis bedelinin 16 milyon Euro olması sebebi ile yönetimi düşündüren transfer görüşmlerinde Galatasaray'ın 8 milyon Euro ile pazarlık yapacağı gelen haberler arasında.

Terimin Gözdesi oldu
Gabonlu futbolcu 17 resmi maça çıkarken gol atma ve asist yapma başarısına ulaşamasa da orta sahadaki performansı ile Fatih Terim'in gözdesi haline geldi.

Son Güncelleme: 24.01.2020 12:00
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferMario Lemina
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