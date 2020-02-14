Lens'e kritik görev

Göreve gelmesi ile birlikta takımdaki havayı olumlu yönde değiştren teknik adam, ilk iki maçını kazanması ile takım ile iyi bir hava yakalamış durumda ancak bugün çok önemli bir sınava çıkacak olan'ta antrenmanlar son hız devam ederken'dan kart cezalısı olan'ün yerine kimi oynatacağı netlik kazanmazken deneyimli hocanın antrenmanlarda'i sağ bekte oynattığı ve denemeler yaptığı görüldü. Gökhan Gönül'ün yedeği olan Douglas'ın maç eksiğinin olması nedeni ile Sergen hoca sahaya sağ bekte Necip ile çıkabilir.