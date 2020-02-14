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Lens'e kritik görev

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor,

14 Şubat 2020 Cuma 10:58
Lens'e kritik görev

Göreve gelmesi ile birlikta takımdaki havayı olumlu yönde değiştren teknik adam, ilk iki maçını kazanması ile takım ile iyi bir hava yakalamış durumda ancak bugün çok önemli bir sınava çıkacak olan Beşiktaş'ta antrenmanlar son hız devam ederken Sergen Yalçın'dan kart cezalısı olan Gökhan Gönül'ün yerine kimi oynatacağı netlik kazanmazken deneyimli hocanın antrenmanlarda Lens'i sağ bekte oynattığı ve denemeler yaptığı görüldü. Gökhan Gönül'ün yedeği olan Douglas'ın maç eksiğinin olması nedeni ile Sergen hoca sahaya sağ bekte Necip ile çıkabilir. 
 

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirBeşiktaşGökhan GönülSergen YalçınLens
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