Lens'e Suudi Arabistan'dan talip var

15 Ocak 2020 Çarşamba 21:26
Lens'e Suudi Arabistan'dan teklif var konuşulan Bahis siteleri
bonservis rakamı ise 1 milyon Euro civarında, beşiktaşın kadroya Casino siteleri
takviye yapabilmesi için oyuncu satışı yapması gerektiği ve bu doğrultuda Canlı casino
gelecek teklifleri beklediği konuşulurken 2.5 yıl daha kontratı olan ve sezon sonunda 2.3 milyon euro kazanacak olan Lens'in transfer edilmesi beşiktaş yönetimini bir hayli rahatlatacak
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Son Güncelleme: 15.01.2020 21:26
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