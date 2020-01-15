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Lens'e Suudi Arabistan'dan talip var

Beşiktaş yönetimi yeni transferlere yer açabilmek için elindeki oyunculara gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor.

15 Ocak 2020 Çarşamba 21:26
Lens'e Suudi Arabistan'dan talip var

Lens'e Suudi Arabistan'dan teklif var konuşulan Bahis siteleri bonservis rakamı ise 1 milyon Euro civarında, beşiktaşın kadroya Casino siteleri takviye yapabilmesi için oyuncu satışı yapması gerektiği ve bu doğrultuda Canlı casino gelecek teklifleri beklediği konuşulurken 2.5 yıl daha kontratı olan ve sezon sonunda 2.3 milyon euro kazanacak olan Lens'in transfer edilmesi beşiktaş yönetimini bir hayli rahatlatacak
 

Canlı casino siteleri
Son Güncelleme: 15.01.2020 21:26
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Esranur 2020-01-15 08:13:07

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