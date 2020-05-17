Leroy Sane için Bayern Münih sesleri yükseliyor!

İngiliz devi Manchester City Leroy Sane ile ayrılığa hazırlanıyor. Sezon sonu bonservisi bitecek olan ve yeni sözleşme istemeyen Leroy Sane’yi bonservissiz göndermek istemeyen İngiliz devi oyuncuyu transfer listesine koydu.

Manchester City adı sık sık Alman ekibi Bayen Münih ile anılan Leroy Sane’nin takımdan ayrılmasına izin verecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu bonservissiz göndermek istemeyen İngiliz ekibi ise Sane’yi transfer listesine koydu.

Amaç bonservis ücreti almak olduğu için Sane düşük bir ücrete satılacak. Leroy Sane hakkında olası transfer ile ilgili konuşan Bayen’li Robert Lewandowski, Alman oyuncunun harika bir futbolcu olduğunu söyledi. Takımıza fark katacak diyen Lewandowski City forması giyen Sane’nin 134 resmi maça çıktığını hatırlattı ve 24 yaşında olduğunu vurguladı. 39 gol ve 45 asist yapan oyuncunun büyük bir oyuncu olacağını da sözlerine ekledi.

Sane, İngiliz devi Manchester City ile 4 yılda 7 kupa kaldırmayı başardı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 22:42