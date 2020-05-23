Leverkusen, M'Gladbach'ı rahat geçti

Almanya Bundesliga'da 27. hafta karşılaşmalarında Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach'a konuk oldu.

Leverkusen, M'Gladbach'ı rahat geçti
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Almanya Bundesliga'da zirve yarışından kopmak istemeyen iki ekip kozlarını paylaştı. Koronavirüs salgını sonrası seyircisiz oynanan Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen karşılaşması TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.

Borussia-Park stadında oynanan mücadelede konuk Bayer Leverkusen, Kai Havertz ile 7. dakikada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi Borussia Monchengladbach, 52. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1

58'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Kai Havertz, Leverkusen'i yeniden öne geçirdi: 1-2

81. dakikada Kerem Demirbay'ın ortasını gole çeviren Sven Bender, maçın sonucunu ilan etti: 1-3

Son 7 hafta 6. galibiyetini alan ve puanını 53'e çıkaran Bayer Leverkusen, Monchengladbach'ı geçerek 3. sıraya yerleşti. Bu yenigiyle ağır bir yara alan Monchengladbach ise 52 puanda kaldı.

Tirübünde 13 bin "karton taraftar"

Karşılaşma sırasında tribünde yaklaşık 13 bin "karton taraftar"ın yer alması ilgi çekiciydi. Borussia Mönchengladbach'ın taraftar projesi kapsamında, belirli ücret karşılığında taraftarların portreleri kartona basıldı ve tribüne konuldu.

27. hafta sonuçları

Günün diğer karşılaşmalarında, Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg’u 2-0 yendi. Werder Bremen deplasmanda Freiburg’u 1-0 yenerken, Paderborn ile Hoffenheim 1-1 berabere kaldı.


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