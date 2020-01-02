Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

02 Ocak 2020 Perşembe 11:27
Süper Lig'in ilk yarısnı lider bitiren Sivasspor
'da takıma 3 yada 4 takviye yapmayı planlayan Rıza hoca Radyospor'da katıldığı programda Fenerbahçeli deneyimli oyuncuyu takımında görmek istediğini açkıladı. Rıza Çalımbay
'ın Alper Potuk
için her iki takımın anlaşması halinde kadrosunda görmek istediğini söylemesi üzerine gözler Sivasspor ve Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Bu arada kadro genişliğini korumak isteyen deneyimli hoca Mert Hakan
ve EMre Kılınç
transferleri hakkında da Ocak ayında gitmeleri zor olabilir, iki futbolcumuzda takımda devam edecekler ifadelerini kullandı.