İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115751
ALTIN
292.266
DOLAR
5.9551
STERLİN
7.8513
EURO
6.6665

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'den o ismi kadrosunda görmek istediğini açıkladı.

02 Ocak 2020 Perşembe 11:27
Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Süper Lig'in ilk yarısnı lider bitiren Sivasspor'da takıma 3 yada 4 takviye yapmayı planlayan Rıza hoca Radyospor'da katıldığı programda Fenerbahçeli deneyimli oyuncuyu takımında görmek istediğini açkıladı. Rıza Çalımbay'ın Alper Potuk için her iki takımın anlaşması halinde kadrosunda görmek istediğini söylemesi üzerine gözler Sivasspor ve Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Bu arada kadro genişliğini korumak isteyen deneyimli hoca Mert Hakan ve EMre Kılınç transferleri hakkında da Ocak ayında gitmeleri zor olabilir, iki futbolcumuzda takımda devam edecekler ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
SivassporRıza ÇalımbayAlper PotukMert HakanEmre Kılınç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıllar sonra Gelen Fenerbahçe itirafı
Yıllar sonra Gelen Fenerbahçe itirafı
Mehmet Ekici'nin yeni takımı
Mehmet Ekici'nin yeni takımı
Akhisarspor'a gelen transfer yasağı
Akhisarspor'a gelen transfer yasağı
Trabzonspor'da sözleşmesini fesh edin talimatı
Trabzonspor'da sözleşmesini fesh edin talimatı
Fenerbahçe'de ilk bomba İspanya'dan
Fenerbahçe'de ilk bomba İspanya'dan
Trabzonspor'un yıldızı premier lig yolunda
Trabzonspor'un yıldızı premier lig yolunda

Popüler Haberler

Youtube Premium ücretsiz nasıl kullanılır? YouTube Premium ücretsiz kullanma yöntemleri
2020 Ocak ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Ocak burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu
SGK sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir ne demektir?
Günlük burç yorumları 3 Ocak 2020 Cuma - Gündelik hayatınıza yıldız astrolojik falınız nasıl etki edecek?
SSK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK borç sorgulama ve öğrenme işlemleri
Araç Muayenesinde hangi evraklar isteniyor? TÜVTÜRK araç muayenesine gitmeden önce dikkat edilmesi gerekenler
2020 pasaport alımı için gerekli evraklar nelerdir? Pasaport işlemleri ve gerekli evrakları
En kolay anında kredi veren bankalar
SGK Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK Borç yapılandırma işleminin şartları
Almanya’dan Türkiye’ye gelmek için hangi işlemler yapılır? Almanya'dan Türkiye'ye geliş vize ve pasaport işlemleri
Çukur Nejat İşler kaç bölüm oynayacak? Dizideki rolü ne kadar sürecek?
2020 yılında Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar belli oldu! İşte 2020 Tapu ve Kadastro Harçları
Emekli olunca ne kadar maaş alabileceğim? E-devlet emekli maaşı sorgulama
Kuaförüm Sensin Show tv 1 Ocak 2020 günü yayınlanacak mı? Kuaförüm sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
2020 Yılbaşı kanalların TV programları ve yayın akışı
Gelinim Mutfakta Burçin ve Kaynanası Özden kimdir?
2020 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu?
Alef dizisi 1.tanıtım fragmanı yayınlandı!
Bizim İçin Şampiyon TV'de ilk kez Pazartesi FOX TV'de
Tombala oynamak günah mıdır? Yılbaşı akşamı tombala oynamak haram mıdır?
Hercai yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? 3 Ocak ve 10 Ocak Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.