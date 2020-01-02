Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Süper Lig'in ilk yarısnı lider bitiren'da takıma 3 yada 4 takviye yapmayı planlayan Rıza hoca Radyospor'da katıldığı programda Fenerbahçeli deneyimli oyuncuyu takımında görmek istediğini açkıladı.'ıniçin her iki takımın anlaşması halinde kadrosunda görmek istediğini söylemesi üzerine gözler Sivasspor ve Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Bu arada kadro genişliğini korumak isteyen deneyimli hocavetransferleri hakkında da Ocak ayında gitmeleri zor olabilir, iki futbolcumuzda takımda devam edecekler ifadelerini kullandı.