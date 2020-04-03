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Lig'lere devam edilirse takımı lig'ten çekerim

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm Dünya'da spor mücadeleleri durma noktasına gelirken, salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İtalya kulüplerinden Brescia başkanından açıklama geldi.

03 Nisan 2020 Cuma 14:06
Lig'lere devam edilirse takımı lig'ten çekerim

İtalya Seri A ekiplerinden Brescia'nın sahibi Massimo Cellino, İtalya'da liglerin gelecek haftalarda başlatılmasına karşı çıktı, eğer gerekirse takımı lig'den çekmeye hazır olduklarını söyledi. İtalya'da futbolun 20 Mayıs'ta ya da Haziran ayında başlatılması yönünde haberler gündeme gelirken Massimo Cellino olası bu ihtimale karşı çıktığını şu sözler ile ifade etti; ''Brescia'da kamyonlar ile cenazeler taşınıyor salgının merkezindeyiz.Eğer futbol oynanacak kararı verilirse takımı lig'den çekmeye ve tüm maçları kaybetmeye hazırım. Küme düşmeyi umursamıyorum'' ifadelerini kullandı
 

Anahtar Kelimeler:
ItalyaBresciaKoronavirüsSalgınMassimo Cellino
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