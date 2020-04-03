Lig'lere devam edilirse takımı lig'ten çekerim

Seri A ekiplerinden'nın sahibi, İtalya'da liglerin gelecek haftalarda başlatılmasına karşı çıktı, eğer gerekirse takımı lig'den çekmeye hazır olduklarını söyledi. İtalya'da futbolun 20 Mayıs'ta ya da Haziran ayında başlatılması yönünde haberler gündeme gelirken Massimo Cellino olası bu ihtimale karşı çıktığını şu sözler ile ifade etti; ''Brescia'da kamyonlar ile cenazeler taşınıyorın merkezindeyiz.Eğer futbol oynanacak kararı verilirse takımı lig'den çekmeye ve tüm maçları kaybetmeye hazırım. Küme düşmeyi umursamıyorum'' ifadelerini kullandı