Ligler 27. haftadan itibaren erteleniyor iddiası!

Tüm Dünya ülkelerinde bütün spor müsabakaları hakkında erteleme kararı alınırken Türkiye ile birlikte 3 ülkede seyircisiz oynanma kararı alınmıştı. Bu durum ise özellikle futbol çevrelerinde büyük tepkilere neden olmuştu.

NBA ve Formula 1 gibi maddi getirisi yüksek etkinlikler, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'nın bulunduğu 24 lig müsabakaları alınan karar ile birlikte süresiz askıya alınırken Türkiye, Brezilya, Rusya ve Çekya sadece seyircisiz oynama kararı vermişti.

'nun almış olduğu ve bu hafta uygulamaya sokulan 'seyircisiz' oynama kararının 'geçici olduğu ve Süper Lig,1. Lig, basketbol ligi maçları başta olmak üzere tüm müsabakaların 27. haftadan itibaren süresiz erteleneceği öğrenildi.

Bu karar uygulaması ile birlikte hafta sonlarının evde geçirmeleri sağlanacak ve hastalığın yayılma riski daha da azalmış olacak.

Diğer taraftan maçların iptal edileceği yönündeki iddialara karşılık olarak ise TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, bir açıklama yapmış ve maçların ertelenmesi ile ilgili bir karar alınmadığını söylemişti. TFF'den yapılan yazılşı açıklamada "Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir" denilmişti.

Söz konusu erteleme kararı ile ilgili bir başka iddia da ise Bilim kurulu, sağlık ve spor bakanlığının maçların şifresiz yayınlanması için Katarlı şirket beIN SPorts ile temasta olduğu ve akşam saatlerinde konunun netlik kazanacağı ortaya atıldı.

