Lig'ler başlıyormu ? Nihat Özdemir açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 12-13-14 Haziran haftasında yeniden başlayacağını duyurdu.

'Her önlemin alınması konusunda gerekli adımlar atıldı'

5 ay geçmesine rağmen Koronavirüsü etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreci birlikte ve beraberlikle en az kayıpla atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz ve bunun için ekstra çalışıyoruz. Tedbirlerden vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz gerekmektedir. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi. Önlemler konusunda her adımı attık.''

Lig'ler başlıyor

Türkiye liglerini 12-13-14 Haziran haftasında başlatılması yönünde karar aldık. İnşallah liglerimizi temmuz ayında sonlandırırız. Ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi finalini ülkemizde yaparak bu sezonu taçlandırmak istiyoruz. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede duyuracağız.''



