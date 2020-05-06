Lig'ler başlıyormu ? Nihat Özdemir açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 12-13-14 Haziran haftasında yeniden başlayacağını duyurdu.
'Her önlemin alınması konusunda gerekli adımlar atıldı'
Lig'ler başlıyor
Türkiye liglerini 12-13-14 Haziran haftasında başlatılması yönünde karar aldık. İnşallah liglerimizi temmuz ayında sonlandırırız. Ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi finalini ülkemizde yaparak bu sezonu taçlandırmak istiyoruz. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede duyuracağız.''
Son Güncelleme: 06.05.2020 15:05