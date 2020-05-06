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Lig'ler başlıyormu ? Nihat Özdemir açıkladı

Son dakika! Tüm Dünya'da olduğu gibi Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun son durumu belli oldu.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:05
Lig'ler başlıyormu ? Nihat Özdemir açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası  Koronavirüs  salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 12-13-14 Haziran haftasında yeniden başlayacağını duyurdu.

'Her önlemin alınması konusunda gerekli adımlar atıldı'

5 ay geçmesine rağmen Koronavirüsü etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreci birlikte ve beraberlikle en az kayıpla atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz ve bunun için ekstra çalışıyoruz. Tedbirlerden vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz gerekmektedir. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi. Önlemler konusunda her adımı attık.''

Lig'ler başlıyor 
Türkiye liglerini 12-13-14 Haziran haftasında başlatılması yönünde karar aldık. İnşallah liglerimizi temmuz ayında sonlandırırız. Ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi finalini ülkemizde yaparak bu sezonu taçlandırmak istiyoruz. Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede duyuracağız.''


 

Son Güncelleme: 06.05.2020 15:05
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