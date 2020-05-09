Ligue 1'de yapılan ankette İbrahimoviç'i geçerek en iyi forvet Didier Drogba seçildi

Ligue 1'in resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tebrikler Drogba. Bir zamanlar Olympique Marsilya ve Guingamp formalarını giyen golcü, sizler tarafından ligde son 20 yılda forma giyen forvetler arasından en iyisi seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Drogba da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kendisine oy veren taraftarlara ayrıca teşekkür etti.

Eski Paris Saint-Germainli (PSG) Zlatan Ibrahimovic ise ankette 2. sırada yer aldı.

Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua, Galatasaray ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla jübilesini yapmıştı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:32