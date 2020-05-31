Lionel Messi 'Hayatımız gibi futbolda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.'

Barcelona'nın Dünya'ca ünlü yıldızı Lionel Messi, koronavirüs salgınında yaşananlar ve sonrasında futbol dünyasında yaşanacaklar üzerine açıklamalarda yaptı.

Hayatımızın her alanında olduğu gibi

Arjantinli yıldız oyuncu yaptığı açıklamada; "Olanlardan sonda dünyada yaşamın nasıl olacağı hakkında henüz bir fikrimiz yok, zor zamanlar geçirdik. Koronavirüs herkesi bir şekilde etkiledi. İnsanlar akrabalarını, arkadaşlarını kaybetti, veda bile edemedi. Hayatımız gibi futbolda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

İspanya'da futbol, salgın nedeniyle Mart ayından bu yana oynanmıyor. Haziran ayı ile beraber geri dönmeye hazırlanan kulüpler bir süredir takım halinde çalışmalarına başladılar

Barcelona, La Liga'ya ara verildiğinde 27 maç sonunda 58 puanla lider durumdaydı. Geçtiğimiz sezonu da şampiyon tamamlayan Katalan kulübü, bu sezon da ünvanını korumak isteyecek.

