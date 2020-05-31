Lionel Messi 'Hayatımız gibi futbolda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.'

Barcelona'nın Dünya'ca ünlü yıldızı Lionel Messi, koronavirüs salgınında yaşananlar ve sonrasında futbol dünyasında yaşanacaklar üzerine açıklamalarda yaptı.
Hayatımızın her alanında olduğu gibi
İspanya'da futbol, salgın nedeniyle Mart ayından bu yana oynanmıyor. Haziran ayı ile beraber geri dönmeye hazırlanan kulüpler bir süredir takım halinde çalışmalarına başladılar
Barcelona, La Liga'ya ara verildiğinde 27 maç sonunda 58 puanla lider durumdaydı. Geçtiğimiz sezonu da şampiyon tamamlayan Katalan kulübü, bu sezon da ünvanını korumak isteyecek.