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Lionel Messi korona virüsüne karşı sakallarından vazgeçti

Dünyayı esir alan korona salgının spor dünyasına da sıçramasından sonra futbolcularda önlemlerini artırıyor. Son olarak dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi korona virüsüne karşı önlem amaçlı sakallarını kesti.

23 Mart 2020 Pazartesi 00:58
Lionel Messi korona virüsüne karşı sakallarından vazgeçti

İspanya La Liga devi Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, sakallarını kesti. Yıldız futbolcunun eşi Antonella, Messi'nin, koronavirüs salgınına karşın maske takmayı kolaylaştırması için sakallarını kestiğini duyurdu.Daha önceden ispanyol basını sakal korona virüsü için risk oluşturuyor iddiasında bulunmuştu.

Antonella, açıklamasında, "Messi'nin sakalları, koruyucu maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı, sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bu hareketi yaptı." ifadelerini kullandı.

İSPANYOL BASINI: "SAKAL CİDDİ RİSK"
İspanyol basını, sakal bırakan kişilerin için ciddi bir koronavirüs riski taşıdığını iddia etti.

Virüsün sakallara yapışma olasılığının daha fazla olduğunu belirten İspanyol basını, sakal bırakan insanların, yüzlerine daha sık dokunma eğilimi gösterdiğini vurguladı.

Son Güncelleme: 23.03.2020 01:08
Anahtar Kelimeler:
Lionel MessiKorona Virüs
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