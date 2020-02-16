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Liverpool'dan bitmek bilmez galibiyet serisi!

İngiltere Premier Lig’inde Liverpool kazanmaya devam ediyor. Liverpool'dan bitmek bilmez galibiyet serisi! Liderliği elinde tutmaya devam eden Liverpool Norwich City’i deplasmanda yenmeyi başardı…

16 Şubat 2020 Pazar 12:50
Liverpool'dan bitmek bilmez galibiyet serisi!

Premier Lig’in 26. Haftasının oynandığı bugünlerde lider Liverpool Norwich City deplasmanına gitti. Norwich’in mükemmel bir şekilde savunma yaptığı maçta Liverpool oldukça zorlandı. Sadio Mane’nin 78. Dakikada attığı tek gol ile maçı kazanan Kırmızılıların yenilmezlik serisi ise bu galibiyet ile beraber 43 maça çıktı.

Liverpool bu sezonda çıktığı toplamda 26 lig maçının 25 tanesini kazanırken yalnızca 1 tanesinde berabere kaldı. Puan tablosunda açık ara farkla Premier Lig’de birinci olan Liverpool’da ortaya konan oyun izleyen herkesi hayran bıraktı.

Norwich karşısında 78 dakika boyunca gol arayışında olan ancak ev sahibi ekibin müthiş bir disiplin ile yaptığı savunmayı geçmekte zorlanan Kırmızılı ekip Sadio Mane’nin Jordan Henderson’dan aldığı pas ile attığı gol takımını galibiyete taşıdı.

Senegalli oyuncu Sadio Mane attığı bu gol ile İngiliz kulüplerinde 100. Golünü kaydetmiş oldu.

Liverpool puanlamada son duruma göre kendisine en yakın rakibi Manchester City’den 25 puan yukarda yer alıyor.

Son Güncelleme: 16.02.2020 12:50
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