Loris Karius, Bundesliga'ya dönmeye hazırlanıyor

Alman basını, Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius’un Hertha Berlin’e transfer olabileceğini yazdı. Bonservisi Liverpool’da olan ancak yeni sezonda takımdan ayrılacak olan Karius’un, Bundesliga’ya katılmaya yakın olduğu belirtildi.

Karius Bundesliga’ya dönecek

Alman basınında yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

‘’Loris Karius, Bundesliga ekibi Hertha Belin’in yaz transfer dönemindeki öncelikleri arasında yer alıyor. Bu durum oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten sonra meydana geldi. Bonservisi Liverpool’da bulunan Karius, yeni sezonda Bundesliga’ya dönecek. Hertha Berlin, başarılı oyuncuya teklif yapmayı planlıyor.’’

26 yaşındaki kaleci, kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş’tan 5 Mayıs’ta ayrılacağını açıklamıştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:16