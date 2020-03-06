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Lucescu ''Gelirsem şampiyon yaparım''

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken listenin üst sıralarında bulunan Lucescu iddialı konuştu.

06 Mart 2020 Cuma 12:44
Lucescu ''Gelirsem şampiyon yaparım''

Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra teknik direktör arayışlarında bir çok ismin adı geçsede en kuvvetli isimler arasında Lucescu var Lucescu'nun önümüzdeki sezon için bir kaç takviye ile  Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım dediği gelen haberler arasında, önümüzdeki sezon bir kulüp çalıştırmak istediğini dile getiren Rumen teknik adam kuvvetli bir szöleşme olması şartı ile Fenerbahçe'ye gelebileceğini söyledi. Öte yandan teknik direktör adayları arasında öne çıkan diğer iki isim ise Erol Bulut ve Roger Schmitdt olarak gösterildi.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferTeknik DirektörLucescu
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