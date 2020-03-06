Lucescu ''Gelirsem şampiyon yaparım''

Ersun Yanal'ın ayrılığından sonraarayışlarında bir çok ismin adı geçsede en kuvvetli isimler arasındavar Lucescu'nun önümüzdeki sezon için bir kaç takviye ile'yi şampiyon yaparım dediği gelen haberler arasında, önümüzdeki sezon bir kulüp çalıştırmak istediğini dile getiren Rumen teknik adam kuvvetli bir szöleşme olması şartı ile Fenerbahçe'ye gelebileceğini söyledi. Öte yandan teknik direktör adayları arasında öne çıkan diğer iki isim ise Erol Bulut ve Roger Schmitdt olarak gösterildi.