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Lucescu teknik adam olarak gelmiyor

Beşiktaş'ta Lucescu sesleri yükselmeye devam ederken anlaşmaya varılması halinde görev tanımı belli oldu.

11 Şubat 2020 Salı 10:32
Lucescu teknik adam olarak gelmiyor

Beşiktaş'lı yönetici Emre Kocadağ'ın açıklamalarına göre Lucescu ile anlaşmaları halinde kulüpte danışmanlık yapacağını belirtti, Kocadağ sözlerine Lucescu Sergen hoca'nın 
üzerine teknik adam olarak getirilmiyor ve teknik taktik konusunda Sergen Yalçın'a karışmayacak, takım yapılanması ve takımın aklı olmayı kabul ederse anlaşma sağlanacaktır. dedi.
Lucescu'dan istenen şartlar ;

- Görevine hemen başlayacak ve İstanbul'da kalacak. Futbol takımının planlaması ile programlamasını Rumen teknik adam yapacak.
- Sergen'in yetki alanına girmeyecek, taktiğe kesinlikle karışmayacak. Sadece planlama ve programlama işlerini idare edecek.
- Transferde yönetimle koordineli çalışacak. Transferlerde başkan ve iki asbaşkanın da içinde bulunduğu bir komisyon işleri yürütecek.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSergen YalçınLucescuEmre Kocadağ
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