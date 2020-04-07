Luiz Gustavo'dan Karantina günleri açıklaması

'nin tecrübeli yıldızı yaptığı açıklamada''Kısa sürede futbolun normale döneceğine inanıyorum,futbol oynamayı ve taraftarın önüne çıkmayı çok özledim'' ifadelerini kullandı.basınına röportaj verensalgını nedeni ile hayatın durma noktasına geldiği günlerde ölümler hergeçen gün artıyor ve bu durumda herkesi tedirgin ediyor. İstanbulda çok rahat olduğunu dile getiren 32 yaşındaki yıldız oyuncu kulübümüz bize çok destek oluyor ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor bu da bize büyük kolaylık sağlıyor dedi.