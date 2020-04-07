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Luiz Gustavo'dan Karantina günleri açıklaması

Koronavirüs salgını nedeni ile kendisini karantina altına alan Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo, Karantina günleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

07 Nisan 2020 Salı 18:23
Luiz Gustavo'dan Karantina günleri açıklaması

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı yaptığı açıklamada''Kısa sürede futbolun normale döneceğine inanıyorum,futbol oynamayı ve taraftarın önüne çıkmayı çok özledim'' ifadelerini kullandı. Brezilya basınına röportaj veren Luiz Gustavo, Koronavirüs salgını nedeni ile hayatın durma noktasına geldiği günlerde ölümler hergeçen gün artıyor ve bu durumda herkesi tedirgin ediyor. İstanbulda çok rahat olduğunu dile getiren 32 yaşındaki yıldız oyuncu kulübümüz bize çok destek oluyor ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor bu da bize büyük kolaylık sağlıyor dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBrezilyaKarantinaLuiz GustavoKoronavirüs
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