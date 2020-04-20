Fransız basınında yer alan habere göre Lyon'un Gustavo'yu kadrosuna katmasının zor olduğunu vurguladı.Juninho vasıtasıyla Lyon, Gustavo ile irtibata geçti. Ancak oyuncunun 2023’e kadar olan sözleşmesinin devam ediyor olması transferin önündeki en büyük engel olarak belirtildi. Fenerbahçe’nin de bu transfere sıcak bakmadığı söyleniyor.
Luiz Gustavo iddiaları doğrumu? transfer olacak mı?
Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo'nun peşinde olan Lyon teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
20 Nisan 2020 Pazartesi 14:15
Fransız basınında yer alan habere göre Lyon'un Gustavo'yu kadrosuna katmasının zor olduğunu vurguladı.Juninho vasıtasıyla Lyon, Gustavo ile irtibata geçti. Ancak oyuncunun 2023’e kadar olan sözleşmesinin devam ediyor olması transferin önündeki en büyük engel olarak belirtildi. Fenerbahçe’nin de bu transfere sıcak bakmadığı söyleniyor.