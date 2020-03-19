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M'Gladbach futbolcuları alacaklarından feragat etti

Almanya birinci ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın futbolcuları gelirlerinin bir kısmından feragat ettiğini açıkladı.

19 Mart 2020 Perşembe 16:45
M'Gladbach futbolcuları alacaklarından feragat etti

Takımın Sportif direktörü Max Ederl,kulübün internet sitesi içib verdiği röportajda futbolcularının kulübe ve taraftarlarına yardım edilmesi amacı ile bir kısım alacaklarından vazgeçtiğini duyurdu. Ederl, sözlerine devam ederken ben bu gençlerle gurur duyuyorum ifadelerini kullandı. Son olarak teknik heyetinde futbolculara katılarak alacaklarının bir kısmında feragat edeceklerini sözlşerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
BundesligaMGladbachAlacaklarFeragat
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