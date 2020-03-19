M'Gladbach futbolcuları alacaklarından feragat etti

Takımın Sportif direktörü Max Ederl,kulübün internet sitesi içib verdiği röportajda futbolcularının kulübe ve taraftarlarına yardım edilmesi amacı ile bir kısımından vazgeçtiğini duyurdu. Ederl, sözlerine devam ederken ben bu gençlerle gurur duyuyorum ifadelerini kullandı. Son olarak teknik heyetinde futbolculara katılarak alacaklarının bir kısmındaedeceklerini sözlşerine ekledi.