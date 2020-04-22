Maaş sebebi ile ayrılan futbolculara yenisi eklendi

Denizlispor yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte bilindiği üzere tüm spor organizasyonları tamamen durmuştur. Yukatel Denizlispor Kulübü olarak bu zorlu süreçte mümkün olduğunca en az hasarla atlatmatmak amacı ile çalışmaya devam ederken, yaşanan bu süreçte kaleci Adam Stackhowiak’ın 2 aylık alacağını alamadığını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı fesh etmesi, iyi niyetli bir davranış değil" denildi.

"Kulübümüz profesyonel takım oyuncularından kaleci Adam Stackhowiak sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Adam Stackhowiak ile yapılan görüşmemizde, kendisi indirime gitmek yerine geçen sezon aldığı ücretin 2 katı ücret talebinde bulunmuş ve tehditvari bir tutum sergilemiştir. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede futbolcular ücret indirimine bile giderken, bir oyuncumuzun alacaklarını zamanında tahsil edememesi sebebi ile sözleşmesini fesh etmesi bizleri sadece üzmüştür, denildi.