İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98171
ALTIN
385.274
DOLAR
6.9914
STERLİN
8.6039
EURO
7.5622

Maaş sebebi ile ayrılan futbolculara yenisi eklendi

Adam Stackhowiak'ın 2 aylık maaşını alamamasının ardından maaşını sebep göstererek Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 21:28
Maaş sebebi ile ayrılan futbolculara yenisi eklendi

Denizlispor yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte bilindiği üzere tüm spor organizasyonları tamamen durmuştur. Yukatel Denizlispor Kulübü olarak bu zorlu süreçte mümkün olduğunca en az hasarla atlatmatmak amacı ile çalışmaya devam ederken, yaşanan bu süreçte kaleci Adam Stackhowiak’ın 2 aylık alacağını alamadığını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı fesh etmesi, iyi niyetli bir davranış değil" denildi.

Yukatel Denizlispor' tarafınfdan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz profesyonel takım oyuncularından kaleci Adam Stackhowiak sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Adam Stackhowiak ile yapılan görüşmemizde, kendisi indirime gitmek yerine geçen sezon aldığı ücretin 2 katı ücret talebinde bulunmuş ve tehditvari bir tutum sergilemiştir. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede futbolcular ücret indirimine bile giderken, bir oyuncumuzun alacaklarını zamanında tahsil edememesi sebebi ile sözleşmesini fesh etmesi bizleri sadece üzmüştür, denildi.

Son Güncelleme: 22.04.2020 21:28
Anahtar Kelimeler:
SözleşmeDenizlisporMaaşAdam StackhowiakFesh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaşa müjde
Şampiyonlar Ligi'nden Beşiktaşa müjde
Beşiktaşın kalesi Ersin Destanoğlu'na emanet
Beşiktaşın kalesi Ersin Destanoğlu'na emanet
Falcao transfer oluyormu? teklif iki katına çıktı
Falcao transfer oluyormu? teklif iki katına çıktı
Galatasaray'da beklenmedik Muslera gelişmesi
Galatasaray'da beklenmedik Muslera gelişmesi
Kayboldu denilen Samir Nasri'den şok açıklamalar
Kayboldu denilen Samir Nasri'den şok açıklamalar
Fenerbahçeli Mauricio Isla, eşi ve kızıyla karantinada
Fenerbahçeli Mauricio Isla, eşi ve kızıyla karantinada

Popüler Haberler

Süt, yoğurt, un, şeker, pirinç ve daha pek çok malzemenin bardak ölçüleri nasıldır? Hangisi kaç gram eder?
2020 çiftçilik belgesi nasıl alınır?
Kanal 7 Sahur Vakti Ömer Döngeloğlu neden yok? Prof. Dr. Mustafa Karataş kimdir?
Orucu bozan durumlar ve hareketler nelerdir? Ne yaparsam orucum kabul olmaz, bozulur?
2020 oğlu veya eşi askere gidenler için devlet, maddi yardım başvuru şartları
Ramazan oruçlu iken unutarak herhangi bir şey yeyip içmek orucu bozar mı?
Bücür filmi TV'de ilk kez Perşembe günü Show TV'de
PTT devlet elektrik faturası yardımından kimler nasıl faydalanabilir? Elektrik faturası yardım şartları 2020
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi devam edecek mi, dizi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
E-devlet ile online emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
2020 İSKİ su abonelik evrakları ve ücreti ne kadar?
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 10000 TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu ve şimdiye kadar dağıtılan tutar
Migros 23 Nisan 2020 çocuk bayramı kampanyalı indirimli ürünler listesi
Halkbank 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı ve şartları neler?
Bimde 17 Nisan – 24 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Beni Bırakma dizisi final yapıyor? Beni bırakma neden final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Adet sancısına ne iyi gelir? Regl sancısı nasıl geçer, evde yapılabilen doğal bitkisel tedavi yolları
Starbucks Türkiye mağazaları ne zaman açılacak? Cafe ve tiyatrolar açılacak mı?
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi Kampanyası nedi, başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası genç çiftçi kredisi almak için genel şartlar
6 farklı banka borç faizsiz ertelenecek!
Fakir ailelere kömür yardımı 2020 başvurusu nereye, nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.