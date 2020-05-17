Mainz, pes etmedi 2-2

RheinEnergie Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede, tüm maçlarda olduğu gibi koronavirüs önlemleri hat safhadaydı. Oyuncular stada maskelerle getirilirken, soyunma odalarında da maske kullandılar. Maç'ta kullanılmak üzere getirilen toplar sürekli olarak dezenfekte edildi, yedek kulübesinde bulunan oyuncular sosyal mesafeye kuralına uymaya dikkat etti ve yedek kulübesindeki herkes maskelerini takılı olarak oturdu.

Tüm bu önlemler altında oynanan karşılaşmada gol perdesini maçın hemen başında 6'ncı dakikada penaltıdan Uth kaydetti. Bu golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti ve ilk yarıskorla sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da golle başlayan Köln, 53'üncü dakikada Kainz'ın attığı golle durumu 2-0'a getirmeyi başardı. 61'inci dakikada Awoniyi ile farkı bire indiren Mainz 05, 72'nci dakikada Malong'un golüyle durumu eşitledi ve maçın skorunu tayin etti: 2-2.

Bu sonuçla Köln puanını 33'e yükseltti ve 10'uncu sırada kaldı. Deplasman ekibi Mainz 05 ise 27 puanla 15'inci sıradaki yerini korudu.