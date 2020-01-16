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Malatyaspor'dan Ünal Karaman hamlesi

Dün akşam yaşanan sürpriz gelişmede Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Malatyaspor'da Ünal Karaman girişimleri başladı.

16 Ocak 2020 Perşembe 09:58
Malatyaspor'dan Ünal Karaman hamlesi

Süperlig ekiplerinden Yeni Malatyaspor dün akşam sürpriz bir açıklama ile Sergen Yalçın ile yollarını ayırdığını belirtmesi sonrası kulüp başkanı Adil Gevrek'in takımın başında görmek istediği ismin Ünal Karaman olduğunu söylediği ve görüşmelere başladığı gelen haberler arasında
 

Anahtar Kelimeler:
Ünal KaramanSergen YalçınMalatayaspor
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