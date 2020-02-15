Manchester City'e puan silme cezası

Independent'ın haberine göre UEFA'nın aldığı karardan sonra İngiltere Futbol Federasyonu'dacazası vermesi an meselesi. 2012-2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerini olduğundan çok yüksek gösterdiği öğrenilen City, Avrupa kupalarından mensı aldı ve 30 milyon Euro para cesazı aldı.