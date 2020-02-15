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Manchester City'e puan silme cezası

UEFA'nın Finansal Fairplay şartlarını ihlal ettikleri gerekçesi ile Avrupa kupalarından men edilen City kulübüne bir şok haberde İngiltere Futbol Federasyonu'ndan geldi

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:04
Manchester City'e puan silme cezası

Independent'ın haberine göre UEFA'nın aldığı karardan sonra İngiltere Futbol Federasyonu'da Manchester City' puan silme cazası vermesi an meselesi. 2012-2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerini olduğundan çok yüksek gösterdiği öğrenilen City, Avrupa kupalarından men cezası aldı ve 30 milyon Euro para cesazı aldı.

Anahtar Kelimeler:
CezaPremier LigManchester CityPuan Silme
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