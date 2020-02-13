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Manchester United'da Corona virüsü endişesi

Manchester United,Çin süper lig'i takımı Shangai Shenhua'da sezon sonuna kadar kiralanan forvet oyuncusu Odion Ighalo kulüp tesislerine alınmıyor.

13 Şubat 2020 Perşembe 16:16
Manchester United'da Corona virüsü endişesi

İngiliz Daily Miror gazetesinin haberine göre Nijerya'lı forvet Corona virüsü tehditi ile tesislere alınmıyor, kış transfer döneminin sonlaarına doğru gerçekleşen tranferde  Nijerya'lı forvet için corona virüsü tedbiri alındı.

Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedVirüsCoronaOdion Ighalo
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