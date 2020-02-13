Manchester United'da Corona virüsü endişesi

Manchester United,Çin süper lig'i takımı Shangai Shenhua'da sezon sonuna kadar kiralanan forvet oyuncusu Odion Ighalo kulüp tesislerine alınmıyor.
13 Şubat 2020 Perşembe 16:16
İngiliz Daily Miror gazetesinin haberine göre Nijerya'lı forvet Coronavirüsü tehditi ile tesislere alınmıyor, kış transfer döneminin sonlaarına doğru gerçekleşen tranferde Nijerya'lı forvet için corona virüsü tedbiri alındı.
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