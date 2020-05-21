Mancini'den itiraf: "Kimse çalıştırmak istemedi ben kabul ettim"

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, göreve gelmesi konusunda yaptığı açıklamalarda; O dönem hiçbir teknik direktörün milli takımı çalıştırmak istemediğini belirtti.

Mancini, Roma TV'ye yapmış olduğu açıklamada, İngiltere ve Almanya ile oynanacak hazırlık maçlarının yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiğini söyleyerek, "Bugünlerde EURO 2020'ye hazırlanıyor olmamız gerekiyordu. İşimizin gerektirdiği her şeyi ve günlük hayatın normalliğini özlüyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Takımı'nda iyi bir atmosfer oluşturduklarını dile getiren Mancini, "Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu. Birçok kişi zor bir duruma girmekten korkuyordu. Kendinize biraz güvenmeniz ve genç oyuncuların niteliklerine inanmanız gerekiyor." yorumunu yaptı.

İtalya'nın kaliteli futbolculara sahip olduğunu kaydeden 55 yaşındaki teknik adam, "Zayıf rakiplere karşı bile olsanız kazanmak kolay değil. Biz, önceliklerden farklı şeyler yapmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.