Manoca'dan Galatasaray'a üzücü cevap

Sezon başında Everton'dan Monaco'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Henry Onyekuru, Fransa'da forma şansı bulamamasının ardından 'ikinci yuvam' dediği Galatasaray'a 6 aylık kiralık olarak dönmüştü.

Fizik olarak tam hazır olmamasına rağmen takıma gelir gelmez büyük fark yaratan Onyekuru, Galatasaray için vazgeçilmez olduğunu yine gösterdi.

Nijeryalı oyuncuyu almak isteyen Galatasaray ise Monaco'dan '13 milyon euro' yanıtını aldı. Galatasaray'ın mevcut durumunda böyle bir ücret ödemesiimkansız gibi görünüyor, sarı kırmızılı takım son olarak Ozan Kabak'tan elde edilen 11 milyon euro'luk bonservisi Mbaye Diagne'ye yatırmış, fakat yapılan yatırım adeta çöpe gitmişti.

Galatasaray, Diagne yerine Onyekuru'yu almadığına pişman.