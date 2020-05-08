Manuel Neuer'in 19 yaşındaki Anika Bissel ile aşk iddiası Alman basınında gündem oldu

Almanya Bundesliga kulüplerinden Bayen Munich ile Almanya Milli Takım forması giymekte olan 34 yaşındaki Manuel Neuer’in 19 yaşındaki Anika Bissel ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini salladı. Münih’te moda yönetimi okumakta olan Bissel’in 2. Lig ekiplerinden Kuties isimli hentbol takımında sol kanatta forma giydiği belirtildi.

Anika’nın kendisine ait bir dairesi olmasına karşın vaktinin önemli bir bölümünü Neuer’in villasında geçirdiği ve karantinada birlikte antrenman yaptıkları belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 19:33