Manuel Neuer'in 19 yaşındaki Anika Bissel ile aşk iddiası Alman basınında gündem oldu

Bayern Munich ve Almanya Milli Takım forması giymekte olan Manuel Neuer'in 19 yaşındaki Anika Bissel ile aşk iddiaları Alman basınında gündem oldu. Neuer'in sevgilisi Bissel'in hentbol takımında sol kanatta forma giydiği öğrenildi.

Manuel Neuer'in 19 yaşındaki Anika Bissel ile aşk iddiası Alman basınında gündem oldu
    Abone Ol:

Almanya Bundesliga kulüplerinden Bayen Munich ile Almanya Milli Takım forması giymekte olan 34 yaşındaki Manuel Neuer’in 19 yaşındaki Anika Bissel ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini salladı. Münih’te moda yönetimi okumakta olan Bissel’in 2. Lig ekiplerinden Kuties isimli hentbol takımında sol kanatta forma giydiği belirtildi.

Anika’nın kendisine ait bir dairesi olmasına karşın vaktinin önemli bir bölümünü Neuer’in villasında geçirdiği ve karantinada birlikte antrenman yaptıkları belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 19:33

YORUM EKLE
Gönder