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Marcelo Saracchi kimdir? Saracchi kariyeri golleri ve hakkında bilgiler

Taraftarlar, Galatasaray'ın devre arasında transfer edeceği öğrenilen Marcelo Saracchi kimdir sorusunun yanıtını arıyor. İşte genç yetenek Saracchi kariyeri, golleri ve hakkında bilgiler.

03 Ocak 2020 Cuma 08:34
Marcelo Saracchi kimdir? Saracchi kariyeri golleri ve hakkında bilgiler

Marcelo Saracchi Galatasaray’ın devre arasında renklerine katacağı öğrenildi. Genç yıldızın devre arası transferinde sarı kırmızlı kulüple forma giyeceği belirtiliyor.

2018 Temmuz’unda 12 milyon Euro bonservis ile Almanya’ya transfer olan fakat bu sezon pek forma şansı bulamayan Saracchi için Galalatasaray’ın RB Liebzig ile görüştüğü öğrenildi. Sarı kırmızılı ekibin, Alman kulübüyle Saracchi’nin kiralanması için el sıkıştığı iddia ediliyor.

Marcelo Saracchi kimdir?

23 Nisan 1998 tarihinde dünyaya gelen Marcelo Saracchi, 2015 yılında ülke kulüplerinden Danubio’da futbol kariyerine başlamıştır. 2017 yılında 2 milyon Euro bedele River Plate’e transfer olan genç yetenek, 2018 yılında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Liebzig’e transfer oldu. 21 yaşındaki sol bek oyuncusu 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi. 1.72 boyundaki Saracchi, 7 müsabakada forma giydi ve 1 gol ile takımına katkıda bulundu.

Son Güncelleme: 03.01.2020 08:34
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferMarcelo Saracchi
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