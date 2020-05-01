Marco paşa 12 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör konusunda sıcak saatlerin yaşanırken, yönetim bir yandan da yeni sezona yönelik adımlar atıyor. Bu anlamda Samandıra'da yeniden kolej ruhunu oluşturmaya çalışan ve takımın üzerinde son yıllarda üst üste yaşanan başarısızlıklara son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler'de hem teknik heyeti güçlendirmek hem de bu hedefe uygun bir isim olması sebebiyle önemli bir takviye yapılıyor.

Fenerbahçe'de görev alması istenecek

2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve oynadığı 5 sezonda 3 şampiyonluk bir de Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşma başarısı elde eden Mehmet Aurelio önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'de görev yapmaya hazırlanıyor.

12 yıl sonra yuvaya dönüş

Futbol oynadığı dönemde sadece Fenerbahçe'lilerin değil, bir çok taraftarın sempatisini toplayan hatta Türk vatandaşlığına geçerek milli formamızı da gururla taşıyan Marco Paşa, tam 12 yıl aradan sonra Fenerbahçe çatısı altına geri dönüyor.

Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor gibi takımlarda yardımcı teknik direktörlük görevini yürüten Aurelio, son olarak ise 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorumspor'un teknik direktörlük görevini üstlendi.

Aurelio'nun yanı sıra eski futbolculardan teknik direktörlük kariyeri bulunan başka isimlerin de teknik heyete katılabileceği ve önümüzdeki günlerde bu isimlerin de netleşeceği belirtildi.