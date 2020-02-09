İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121015
ALTIN
303.746
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7468
EURO
6.5994

Mardin'de engelli basketbol takımı oyuncularının minibüsü devrildi! 13 kişi yaralı

Mardin'de engelli grubunda yer alan tekerlekli basketbol takımı oyuncularını yarın ki maç için Kızıltepe'ye götüren minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

09 Şubat 2020 Pazar 00:17
Mardin'de engelli basketbol takımı oyuncularının minibüsü devrildi! 13 kişi yaralı


Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig C Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüs Mardin-Diyarbakır kara yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Yolun kaygan olmasından s-dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ligin 11. haftası için Kızıltepe Engelliler Kulübü ile yarın saat 13.00'da yapılacak olan karşılaşma için yola çıkan ekibi taşıyan 44 PH 230 plakalı minibüs, Mardin-Diyarbakır kara yolu Akres mevkisinde devrilmesinin hemen ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsün sürücü ile birlikte 10 sporcunun ayrıca teknik sorumlu ve bir yöneticinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar Mardin Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye görevlilerince araçtan çıkarılarak ambulanslara alındı ve kentteki hastanelere sevk edildiler.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıMardinMinibüsEngelli Basketbol TakımıMalatya Büyükşehir Basketbol Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana derbisinde fark var
Adana derbisinde fark var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filenin sultanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filenin sultanlarıyla bir araya geldi
Eskişehir Stadına kavuştu farklı kazandı
Eskişehir Stadına kavuştu farklı kazandı
Sörloth'un son dakika kırmızı kartı
Sörloth'un son dakika kırmızı kartı
Lens ''Kazandığımız ve gol attığım için mutluyum''
Lens ''Kazandığımız ve gol attığım için mutluyum''
Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Veysel Oran, kürsüde kendini kaybetti
Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Veysel Oran, kürsüde kendini kaybetti

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 9 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kira yardımı şartları nelerdir, nasıl alınır? Kira yardımlarında gereken belgeler
Nikah için gerekli evraklar nelerdir? Evlenme veya evlilik beyannamesi nedir?
Doğru diş fırçalama için öneri ve yöntemler
İş kurmak isteyen gençlere devlet vergi ve prim teşviği!
Survivor 2020 Mert Öcal kimdir? Mert Öcal hakkında bilgiler
Ragnarok 2. Sezon yayınlanacak mı? Ragnarok yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon için çekimler başlıyor!
Kevin Prince Boateng kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng kariyeri ve tanıtım videosu
2020 Şubat ayı en uygun konut kredisi veren 8 banka vade ve faiz oranları
Sefirin Kızı Neslihan Atagül diziden ayrılıyor mu? Nereye gidiyor?
Belediyelere 4200 TL maaşla zabıta memuru alım şartları
Locke Key 2. sezon yayınlanacak mı? Locke Key yeni sezon yayın tarihi ve konusu
Locke Key dizisi konusu ve fragmanı
TRT 1 Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi konusu ve oyuncuları
Kadın Dizisi İsmail kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
DSİ Personel alım başvuru şartları nelerdir? DSİ işe alım kadroları ve başvuru şartları
İstanbul metrobüs ücreti ne kadar oldu? İBB metrobüs öğrenci ve tam akbil ücreti
A101 13 – 20 Şubat 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu
Sony PlayStation 5 özellikleri nasıl olacak? PS5 fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı mı?
Rise of Empires Ottoman Tuba Büyüküstün hamam sahnesi sosyal medyayı salladı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.