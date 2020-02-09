Mardin'de engelli basketbol takımı oyuncularının minibüsü devrildi! 13 kişi yaralı



Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig C Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüs Mardin-Diyarbakır kara yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Yolun kaygan olmasından s-dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ligin 11. haftası için Kızıltepe Engelliler Kulübü ile yarın saat 13.00'da yapılacak olan karşılaşma için yola çıkan ekibi taşıyan 44 PH 230 plakalı minibüs, Mardin-Diyarbakır kara yolu Akres mevkisinde devrilmesinin hemen ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsün sürücü ile birlikte 10 sporcunun ayrıca teknik sorumlu ve bir yöneticinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar Mardin Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye görevlilerince araçtan çıkarılarak ambulanslara alındı ve kentteki hastanelere sevk edildiler.