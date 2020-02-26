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Maria Sharapova, tenisi bırakarak kariyerine son noktayı koydu

Ünlü tenisçi Maria Sharapova, tenisi bıraktığını açıkladı. Şampiyonlukları bulunan tenisçi kariyerine 32 yaşında veda etti.

26 Şubat 2020 Çarşamba 17:52
Maria Sharapova, tenisi bırakarak kariyerine son noktayı koydu

Başladığı günden bu güne kadar olan kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu kazanan Rus tenisçi Maria Sharapova, tenisi bıraktığını duyurdu.

Maria Sharapova, tenisi bırakarak kariyerine son noktayı koydu

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarasına sahip olan ünlü tenisçi Sharapova, bu güne kadar 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonluğu kazanmıştı.

Maria Sharapova, tenisi bırakarak kariyerine son noktayı koydu

32 yaşında kariyerini sonlandırma kararı alan Sharapova, bu kararını açıklarken "Tek bildiğiniz hayatı nasıl geride bırakabilirsiniz? 28 yıl boyunca severek yaptığım, sayısız gözyaşı, tarif edilemez heyecanlar yaşadığım, bir aile edindiğim bu sporda küçük bir kızken adım attığınız kortlardan nasıl ayrılabilirsiniz? Buna biraz yeniyim, bu yüzden beni affedin. Tenis, sana elveda diyorum." ifadelerini kullandı.

Maria Sharapova, tenisi bırakarak kariyerine son noktayı koydu

4 yaşında başladığı tenis sporunda istediği tüm başarıları yakaladığı söyleyen Maria Sharapova, Vanity Fair'ın internet sitesine bir veda yazısında tenise şu sözlerle veda etti:

"Bu konuda yeniyim o yüzden beni affedin. Tenis, hoşçakal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse."

Maria Sharapova, tenisi bırakarak kariyerine son noktayı koydu

Anahtar Kelimeler:
Maria SharapovaTenisVeda
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