Maria Sharapova, tenisi bırakarak kariyerine son noktayı koydu

Başladığı günden bu güne kadar olan kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu kazanan Rus tenisçi Maria Sharapova, tenisi bıraktığını duyurdu.
Tek kadınlarda eski dünya 1 numarasına sahip olan ünlü tenisçi Sharapova, bu güne kadar 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonluğu kazanmıştı.
4 yaşında başladığı tenis sporunda istediği tüm başarıları yakaladığı söyleyen Maria Sharapova, Vanity Fair'ın internet sitesine bir veda yazısında tenise şu sözlerle veda etti:
"Bu konuda yeniyim o yüzden beni affedin. Tenis, hoşçakal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse."