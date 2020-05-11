Maurico Isla'dan veda konuşması

Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek oyuncular konuşulmaya devam ederken bir süredir Mauricio Isla belirsizliği yaşanıyor. 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve henüz yeni mukavele için masaya oturulmadı.

Fenerbahçe'ninde takımda tutmaya sıcak bakmadığı düşünülen Isla da ayrılığı kafasına koymuş gibi görünüyor. Şili basınına konuşan oyuncu ayrılık sinyallerini verdi.

Geçtiğimiz günlerde eşiyle beraber İstanbul'daki bir yurtta karantinaya alınan Isla, ülkesinde katıldığı programda hem o günlerini hem de geleceği hakkında konuştu.

Isla, ayrılık söylentileriyle ilgili, "Benim hedefim sezonu burada tamamlamak. Türkiye'de iyi bir sözleşmem var, sona erdikten sonra menajerlerimle birlikte kariyerim ve ailem için en mantıklı bir karara varacağım. Yeni adresimi;beni sevdiğini hissettiğim, bana en iyi projeyi sunan takıma göre belirleyeceğim. Güney Amerika'da oynamak gerçekten güzel olur, bunu düşünüyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 14:54