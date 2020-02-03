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Max Kruse'den faul açıklaması

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmada en tartışılan pozisyon ile ilgili Kruse'den açıklama geldi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:49
Max Kruse'den faul açıklaması

Hava topunda Kruse'nin kaleciye teması olduğu yönünde karar vererek Fenerbahçe'nin golünü iptal eden Ali Palabıyık'ın kararına itirazlar kabul görmese de pozisyonun baş kahramanı Max Kruse pozisyon ile ilgili şunları söyledi; ''nasıl böyle düdükler çalıyorlar? Faul yapmadım temasım yok '' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonsporVedat MuriqMax KruseFaul
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