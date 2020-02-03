Max Kruse'den faul açıklaması

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmada en tartışılan pozisyon ile ilgili Kruse'den açıklama geldi.
03 Şubat 2020 Pazartesi 12:49
Hava topunda Kruse'nin kaleciye teması olduğu yönünde karar vererek Fenerbahçe'nin golünü iptal eden Ali Palabıyık'ın kararına itirazlar kabul görmese de pozisyonun baş kahramanı Max Kruse pozisyon ile ilgili şunları söyledi; ''nasıl böyle düdükler çalıyorlar? Faul yapmadım temasım yok '' ifadelerini kullandı.
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