Max Kruse Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe’nin sezon başında Almanya’nın Werder Bremen ekibinden herhangi bir ücret ödemeden kadrosuna kattığı Alman orta saha oyuncusu Max Kruse’nin yaptığı açıklamalar spor gündemine bomba gibi düşmüştü. Transferi ile ilgili açık kapı bırakan Kruse Almanya'da tekrar oynamayı hayal edebiliyorum." Açıklaması sonrasında en merak edilen oyunculardan bir tanesi oldu.

Geçtiğimiz günlerde adı sık sık Wolsburg ile anılan Kruse son açıklamasında Almanya’da tekrar oynamak istediğini belirtti.

Kruse konu ile ilgili "Sezonun artık sona erdiğini biliyoruz. Peki ne zaman başlayacak? Gelecek sezon Avrupa Şampiyonası oynanacak. Bizim için tatil olacak mı? Birçok şey için netlik yok.” Açıklamasında bulundu.

“Almanya’da yeniden oynamak istiyorum”

Yeni kulüplerde oynamak ve yeni deneyimler kazanmak istediğini belirten Alman orta saha oyuncusu Almanya benim evim. Kesinlikle orada tekrar oynamak istiyorum dedi.

Ancak para akışının nasıl olduğunu, maaşının ödenip ödenmeyeceğini bilmek imkansız. Kulüplerin oyunculardan kurtulmak istediğini mi? Yoksa yeni oyuncuları almak istediğini mi? Bunu da bilmiyoruz." Diyen Kruse ne kadar açık kapı bıraksa da Fenerbahçe yönetiminden izin alıp alamayacağı merak ediliyor.

Max Kruse Fenerbahçe forması ile çıktığı 23 resmi müsabakada 7 gol 8 asistle oynadı ve 1873 dakika sahada top koşturdu.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 13:45