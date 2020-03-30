Max Kruse'nin sağlık durumu açıklaması

ile mücadele için evde kalmaya devam edeceğini belirten Alman futbolcu '' hastanede olduğum ve tedavi gördüğüm yönünde çıkan haberler asılsızdır, evimdeyim ve gayet iyiyim asılsız haberleri dinlemeyin evde kalmaya devam edeceğim '' ifadelerini kullandı.