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Max Kruse'nin sağlık durumu açıklaması

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

30 Mart 2020 Pazartesi 23:20
Max Kruse'nin sağlık durumu açıklaması

Koronavirüs ile mücadele için evde kalmaya devam edeceğini belirten Alman futbolcu '' hastanede olduğum ve tedavi gördüğüm yönünde çıkan haberler asılsızdır, evimdeyim ve gayet iyiyim  asılsız haberleri dinlemeyin evde kalmaya devam edeceğim '' ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMax KruseKoronavirüs
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